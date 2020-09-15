Зеленський не виключає бунти людей на окупованому Донбасі

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Президент Володимир Зеленський не виключає можливість бунтів серед місцевого населення на окупованій території Донбасу. Він зазначив, що багато місцевих жителів незадоволені рівнем життя на окупованій території. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Wiener Zeitung, передає РБК-Україна, інформує NNS.

Президент заявив, що шахтарі Донбасу не отримують нормальну заробітну плату і змушені платити за воду і електрику за завищеною ціною.

«Багато з цих людей хворі на коронавірус, ми там маємо справу з гуманітарною катастрофою. І люди, які живуть на окупованій частині Донбасу, можуть бачити, як українці живуть по той бік фронту, а саме краще. У шахтарів на окупованому Донбасі справи йдуть погано: вони не отримують нормальної заробітної плати і змушені платити за воду і електрику за високою ціною. Якщо терпіння людей там в якийсь момент вичерпається, можуть виникнути заворушення»,

— сказав Зеленський.

При цьому президент не хоче виникнення внутрішнього конфлікту на Донбасі.

«Я знаю, що там багато українців в душі. Я не хочу, щоб вони вмирали. Цим людям нелегко, багато зникають в тюрмах, тому що відзначають такі свята, як День Незалежності України. Там багато людей, які думають проукраїнськи»,

— зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в минулу п'ятницю, 11 вересня, у Берліні пройшла зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". За словами Зеленського, головний підсумок зустрічі — продовження режиму тиші.

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