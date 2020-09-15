Доба на Донбасі: Авдіївка та Мар’їнка потрапили під обстріл бойовиків

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У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 14 вересня тричі порушили режим припинення вогню. Обійшлося без бойових втрат і поранень. Про це повідомляє пресштаб операції Об’єднаних сил, передає Громадське, інформує NNS.

Так, поблизу Авдіївки та Мар’їнки зафіксували неприцільний вогонь у бік українських позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, у районі населеного пункту Пищевик виявили ворожий БПЛА, що перетнув лінію зіткнення. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник бойовиків скинули.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках спостерігається «тиша», порушень мирних домовленостей не зафіксували.

Також у штабі повідомляють, що військовослужбовці Збройних сил разом з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежу поблизу населеного пункту Миколаївка, що на Донеччині.

Станом на вечір 4 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ нарахувала 936 порушень «тиші» від початку перемир'я 27 липня. Загалом було 159 вибухів, два невизначені боєприпаси, що пролетіли, 13 освітлювальних ракет та 762 постріли.

В ОБСЄ за порушення рахували кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції рахуються як один факт порушення.

Нагадуємо, з 27 липня на Донбасі почав діяти новий режим припинення вогню. Зокрема ці домовленості забороняють відкривати будь-який вогонь без дозволу керівництва. У разі навмисного порушення режиму припинення вогню стосовно військовослужбовців Збройних Сил можуть застосовувати дисциплінарні стягнення.

Бойовики регулярно порушують новий режим «тиші»: відкривають вогонь та інженерно обладнують свої позиції. У штабі кажуть, що провокативні обстріли не загрожують життю військових, тому вогонь у відповідь не відкривають.

Головним досягненням цього перемир'я є те, що через обстріли бойовиків жоден український військовий не загинув і не дістав поранення. Проте декілька разів українські військові підірвалися на вибухових пристроях.