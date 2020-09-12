У ЦВК пояснили, як пройдуть вибори в умовах карантину

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Центральна виборча комісія спільно з експертами профільних міністерств та військовими медиками розробили алгоритм проведення місцевих виборів 25 жовтня. Про це на Донбас Медіа Форум повідомив член ЦВК Сергій Постівий, - повідомляє NNS з посиланням на УНІАН.

За його словами, обмеження на право голосування не буде навіть для виборців з ознаками ГРВІ чи підвищеної температури 37,2.

«У рекомендаціях для МОЗ ми пропонували, що у таких випадках доцільно організувати роботу в комісії таким чином, щоб відокремити окремо у цьому ж приміщенні кабіну для голосування, де голосували б люди з такою симптоматикою. Після чого всі контактні зони повинні належно протиратися після кожного такого виборця»,

– пояснив Постівий.

Також він додав, що фізична дистанція, яка є карантинною вимогою, не збігалася щодо положення про розміщення спостерігачів. Тому нині вирішують питання про внесення змін до цієї постанови. Крім того, ЦВК рекомендуватиме не проводити всередині приміщень ніяких публічних заходів з участю самих кандидатів, а винести організацію подій на вулицю. Пропускати в приміщення виборців будуть в контрольованій кількості.

«Це має бути не більш ніж три особи до одного столу для видачі бюлетенів»,

– зазначив чле ЦВК

Самих виборців пускатимуть лише за наявності захисних засобів.

Уряд розгляне рекомендації ЦВК вже на наступному тижні, уточнив Постівий.

Чи є загроза скасування виборів через карантин?

«Є два випадки, дві підстави дял скасування. По-перше, це введення військового стану. По-друге – введення надзвичайного стану»,

– пояснив член комісії. Він наголосив, що наявність червоної зони, «по суті, не є підставою, щоб визнавати вибори такими, що там не можна провести на відповідній території». Проте теоретично це можливо.

«Бо теоретично можна ввести надзвичайний стан. Водночас цей процес не є простим. Станом на сьогодні ми не володіємо інформацією про те, що є якісь перспективи, що на якійсь території у зв’язку з карантином планується відмінити чи перенести вибори»,

– відповів Постівий.

Раніше ми повідомляли: Україна може змінити постанову щодо виборів на Донбасі