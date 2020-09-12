Україна може змінити постанову щодо виборів на Донбасі

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Україна може змінити постанову про місцеві вибори, яку раніше ухвалила Рада. Нині вона передбачає, що вибори на окупованому Донбасі відбудуться лише після відновлення над ним контролю.

Про це повідомив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін, інформує NNS з посиланням на Громадське.

Що цьому передувало? За результатами перемовин радників країн «нормандської четвірки» 11 вересня представник Росії, заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що Україна погодилася змінити постанову про місцеві вибори, яку Рада ухвалила 15 липня. Як саме, він не уточнив. Українська сторона, а саме Офіс президента, спочатку про такі домовленості не повідомила.

Тепер Костін таки підтвердив, що вони є. За його словами, йдеться про зміни, які передбачає постанова, внесена в Раду 28 липня депутатом Олександром Качурою.

«Сьогодні на зустрічі було відзначено, що на розгляді українського парламенту є проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає редакцію пункту 4»,

— розповідає Костін.

Водночас він переконує, що ці зміни до постанови повністю відповідають Мінським домовленостям.

Нагадаємо, раніше представники бойовиків та Росії заявляли про порушення домовленостей, вимагаючи від України провести місцеві вибори і на окупованих територіях.

Що передбачають зміни?

Нинішня постанова про місцеві вибори, яку затвердила Рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю за кордонами.

Водночас у запропонованих Раді змінах ці пункти відсутні. Так, вони передбачають, що місцеві вибори на окупованих територіях можна буде провести за умови повного роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів Організації Об’єднаних Націй та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Як пройшла зустріч радників?

Як повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, на перемовинах у Берліні 11 вересня не вдалося домовитися про дату зустрічі лідерів країн «нормандського формату», але погодили продовження режиму «тиші» на Донбасі.