Кравчук сподівається, що інспекцію українських позицій проведуть найближчим часом

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Голова української делегації у тристоронній контактній групі Леонід Кравчук висловив сподівання, що до інспекції українських позицій бойовиками сторони зможуть повернутися за кілька днів. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Зазначається, що зустріч радників лідерів країн "Нормандського формату" опинилася під загрозою через ворожий обстріл біля Шумів, а відтак зірвану інспекцію позицій української армії. Саме спільні із бойовиками оглядини укріплень збройних сил були однією із умов зібрання у Берліні.

Інспекцію планували провести 10 вересня.

"Це вже провокація ми вважаємо. Ми будемо вивчати ситуацію, чому це сталося. Тоді стане зрозуміло, чи це, наприклад, перенесення зустрічі. Ситуація міняється кожен день. Я наразі не можу говорити про результат",

- сказав Леонід Кравчук.

Крім того, сепаратисти з росіянами несподівано зажадали перевірити інші українські позиції, фільмувати все та ще й складати протоколи. Більше того, напередодні пообіді у цьому районі бойовики влаштували стрілянину. При чому саме вони напередодні вимагали проведення інспекції, бо переконували, що українці нібито облаштували там нові позиції. Українські воїни звістку про скасування візиту зустріли з полегшенням: не доведеться розкривати ворогу лінію оборони.

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