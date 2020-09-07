Загострення на Донбасі – реакція Путіна

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У Кремлі заявили про стурбованість через загострення напруженості на лінії зіткнення на Донбасі. Росія наполягає на продовженні режиму припинення вогню. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє NNS з посиланням на РБК-Україна.

Однак, він не відповів, чи плануються в зв’язку з цією ситуацією контакти керівництва РФ і України.

"Росія робила і буде робити все можливе, щоб використовувати свій вплив як країни-посередника для деескалації того спалаху, який, на жаль, виник”,

- сказав Пєсков.

Нагадаємо, 6 вересня ситуація в зоні ООС загострилася. Бойовики двічі порушили перемир'я, в результаті чого загинув український військовий, ще один отримав поранення. Загинув Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області.

Після цього Дмитро Кулеба ініціював термінову розмову з Сергієм Лавровим через загострення на Донбасі.

Загалом, 6 серпня в зоні ООС загинули троє українських військових. Один – під час обстрілу, двоє підірвалися на вибухових пристроях. Також маємо троє поранених – одного українського воїна було поранено під час обстрілу, двох – в результаті підриву.

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