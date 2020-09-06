Командувач Об’єднаних сил пригрозив відповісти на обстріл українських позицій

06 вер. 2020
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Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко зазначив, що на обстріл українських позицій в селі Шуми, який бойовики мають намір здійснити у понеділок, Збройні сили України мають право відповісти "всіма наявними силами та засобами".

Про це йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook, передає Українська правда, інформує NNS.

За словами Кравченка, він разом з керівником української сторони СЦКК здійснив перевірку фактів, викладених в заяві ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушиліна щодо обладнання українською стороною інженерних споруджень в районі населеного пункту Шуми Донецької області з відповідними координатами (48°22′57′′N 37°56′55′′E).

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Повідомляється, що за результатами перевірки встановили: це звинувачення не відповідає дійсності, є провокаційним має політичну складову. Метою ж такої заяви командувач ОС назвав зрив домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року Тристоронньою контактною групою про додаткові заходи з дотримання повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

"В разі застосування вогневого впливу збройними формуваннями Російської Федерації по території України, Командування Об’єднаних сил залишає за собою конституційне право на захист територіальної цілісності України з наданням адекватної відповіді всіма наявними силами та засобами",

— зазначив Кравченко.

Крім того, як повідомляла NNS , на сьогодні Україна ініціює термінове засідання Тристоронньої контактної групи через заяву ватажка бойовиків "ДНР" Дениса Пушиліна.

Також українські бійці 503-го Окремого батальйону морської піхоти, які зараз перебувають на позиціях у селі Шуми, відповіли на погрози ватажка донецьких бойовиків здійснити обстріл їх укріплень:

"Каже, що 7-го вересня о 8:00 таки прийде нас ламати. Сєпаратюга, ми давно чекаємо ".

Автор: Маруся Оффон

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