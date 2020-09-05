На Донбасі бойовики і не думають відводити зброю – ОБСЄ зафіксувала ряд порушень

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За даними звітів СММ ОБСЄ, опублікованих протягом цього тижня, під час виконання спостережного польоту БПЛА місії ОБСЄ на непідконтрольній урядові України території було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відведення. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку штабу ООС.

Як стало відомо, зброю виявлено на таких ділянках:

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області дванадцять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), дев’ять буксируваних гаубиць (Д-30А «Жаба», 122 мм);

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області одна реактивна система залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм);

поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 «Град», 122 мм).

Також зафіксоване озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання:

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 «Стріла-10»);

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п’ять танків;

поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;

на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев’ять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), дванадцять буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм), один танк (Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10»).

УС СЦКК наголошує, що наведені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння й військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Цим самим вони вкотре демонструюють стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей, зокрема і у сфері відведення важкого озброєння по всій лінії розмежування сторін і прагнення до подальшого загострення безпекової ситуації.

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