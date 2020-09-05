В Україні офіційно стартувала виборча кампанія: головні етапи і календар

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5 вересня розпочинається виборчий процес на місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня. Про це пише BBC News Україна, передає NNS.

Початок, який Центральна виборча комісія оголосила за 50 днів до голосування, є символічним через особливості регулювання кампанії.

За попередній місяць створили вертикаль територіальних виборчих комісій від областей до сіл, а більшість партій провели передвиборчі з'їзди, як того вимагає закон.

Проте саме з 5 вересня виборча кампанія переходить у найгарячішу і помітну для всіх фазу. Невдовзі почнеться реєстрація кандидатів та офіційна агітація.

Найголовніші події кампанії

6 вересня - останній день, коли партії можуть подати до ЦВК копії рішень про участь місцевих осередків у виборах. Тому до суботи усі охочі партії мають провести свої з'їзди й ухвалити рішення про похід на вибори.

10 вересня - останній день зміни громадянами виборчої адреси. Українці вперше отримали можливість змінити місце голосування на виборах місцевих депутатів та мерів. Читайте про це тут: Місцеві вибори 2020: як змінити виборчу адресу.

14 вересня - останній день для українських організацій для реєстрації офіційними спостерігачами.

15-24 вересня - десять днів мають партії для того, щоб висунути і подати до окружних комісій документи для реєстрації власних кандидатів. На цих виборах у містах, де більше 10 тисяч виборців, можна балотуватись у депутати тільки від партій. Люди голосуватимуть і за партійні списки, і за конкретного кандидата від партії в ньому.

У громадах з меншою кількістю виборців вибори проходитимуть за звичною мажоритарною системою.

Проводити офіційну агітацію кандидати мають право тільки після реєстрації.

30 вересня - дедлайн для подання кандидатами своїх представників до складу дільничних комісій. Саме вони будуть проводити голосування і рахувати бюлетені.

Їх мають сформувати до 9 жовтня.

5 жовтня - останній термін для кандидатів відмовитись від балотування.

14 жовтня - до цього дня включно іноземні організації можуть подавати документи для реєстрації міжнародними спостерігачами.

22 жовтня - останній день оприлюднення соціологічних опитувань та рейтингів.

23 жовтня - останній день передвиборчої агітації, а 24 жовтня є днем тиші.

25 жовтня - день виборів - з 8 години ранку до 20 години вечора.

6 листопада - останній термін встановлення результатів.

15 листопада - приблизна дата проведення другого туру виборів мерів у містах з понад 75 тисячами виборців. Якщо жоден кандидат 25 жовтня не набере понад 50% голосів, то до другого туру виходять два лідери.

Закон вимагає провести другий тур протягом трьох тижнів від встановлення результату першого.

У 2015 році, коли місцеві вибори також відбувались 25 жовтня, другий тур відбувся саме 15 листопада.