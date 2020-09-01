Місцеві вибори 2020: як змінити виборчу адресу

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До 10 вересня в Україні можна змінити свою виборчу адресу. Тоді можна проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня за місцем свого фактичного проживання, а не за місце прописки. Це можна зробити онлайн або ж особисто, пише The Village Україна, передає NNS.

Важливо знати: після зміни законодавства ця процедура стала довготривалою – її не доведеться повторювати перед кожними виборами.

Як (і навіщо) подавати заявку на зміну виборчої адреси, пояснює координатор з комунікацій громадської мережі «Опора» Юрій Хорунжий.

Що означає ця нова опція?

Загалом раніше люди, які роками чи десятиліттями жили в Києві, але були прописані, наприклад, у Чернівцях, не могли обирати місцеву владу та голосуванням впливати на якість місцевих послуг: лікарні, школи, інфраструктуру.

З 1 липня з ухваленням нового Виборчого кодексу України у громадян з’явилася можливість змінити виборчу адресу й обирати місцеву владу за місцем свого фактичного проживання.

Чому це важливо?

Це важливо передусім для людей, які проживають не за місцем прописки: студенти, трудові мігранти, вимушені переселенці та люди, які з різних причин не мають місця реєстрації.

Навіщо людям їхати голосувати туди, де вони не живуть, й обирати когось невідомого, хто ніяк не впливатиме на їхнє життя?

Ми щодня впливаємо на ту громаду, де живемо, сплачуємо комунальні послуги, водимо дітей у садочок чи школу, користуємося муніципальним транспортом, купуємо продукти в магазині поряд із будинком, сплачуємо податки до місцевого бюджету тощо. А за допомогою цієї оновленої процедури нарешті зможемо впливати на свою громаду не лише фізично, а й політично: обирати та контролювати владу, яка розпоряджається цими місцевими податками й облаштовує побут спільноти людей у громаді.

Що треба знати?

Для електронної подачі заяви треба мати електронний цифровий підпис (ЕЦП). Якщо людина ФОП, то найчастіше такий підпис у неї є для подання податкової звітності. В іншому разі необхідно звернутися до банків, які роблять електронні цифрові підписи чи до уповноважених органів (наприклад, та ж податкова робить ЕЦП не лише для підприємців).

Для офлайн-подачі заяви необхідно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців за фактичним місцем проживання. Із собою необхідно мати лише паспорт, паперову заяву можна заповнити на місці.

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