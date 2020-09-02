«Несуть квіти і іграшки»: хвора на «корону» Юлія Тимошенко розповіла про свій стан

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Як повідомлялося раніше, лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Її стан оцінювався як важкий. Повідомлення про хворобу політика з’явилося 23 серпня.

Наразі стало відомо, що криза минула. Але до одужання ще далеко. Про це NNS повідомляє, посилаючись на особисту сторінку Юлії Тимошенко у Фейсбуці. Політик подякувала всім, хто весь цей час її підтримував.

Юлія Тимошенко уточнила, що вже 2 тижні бореться з хворобою і лише зараз кризовий стан вдалося пережити. Тепер, каже, вже є можливість повертатися до нормального життя.

Тимошенко написала:

«Майже два тижні боротьби з важкою хворобою міняють відчуття реальності. Але про це поговоримо трохи згодом... А сьогодні, нарешті, кризовий стан вдалося пережити, і хоч до одужання ще далеко, тепер вже є можливість крок за кроком повертатися до нормального життя.

Саме зараз, сьогодні, я хочу подякувати всім, хто мене лікував, хто молився за моє здоров‘я, хто в перші хвилини біди кинувся на допомогу, передаючи ліки, поради по лікуванню, рятівні пропозиції. Усе це було вчасно, потрібно і все це допомогло мені боротися з цією бідою.

Я дякую вам за ваші унікальні теплі слова підтримки, за квіти, за наші спільні фото, які ви передавали мені як символ співчуття і навіть за дитячі іграшки: ведмедиків, ляльок, машинки, якими ви мене підбадьорювали і які я зараз розбираю:) Я дякую всім, хто переживав за моє здоров‘я і просив не здаватися.

Іноді я думаю, що я багато чого в житті програла... Але зараз я зрозуміла, що це не так. Не так, тому що у мене є найцінніше, що може бути у щасливої людини - це ви, мої рідні, мої друзі, мої однодумці і мої опоненти, люди, які близькі мені по духу, з якими я знайома все життя, або з якими я не знайома зовсім, люди, які по-справжньому небайдужі мені і яким по-справжньому небайдужа моя доля. Заради цього відчуття єдності з вами варто було жити і боротися, бо ми своєю любов’ю робимо світ кращим.

Дякую вам та міцно вас обіймаю. Все буде добре!»

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