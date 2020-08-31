Вибори та амністія на Донбасі: реакція ВР і МВС

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У Верховній Раді та Міністерстві внутрішніх справ України відреагували на заяви щодо необхідності проведення виборів на окупованому Донбасі, а також амністії. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН та Українську правду.

Якщо внести зміни до постанови Верховної Ради про місцеві вибори в Україні у частині їх проведення в ОРДЛО, то це може поставити під загрозу їх проведення на всій іншій території країни. Про це заявив журналістам голова ВРУ Дмитро Разумков.

"Станом на сьогодні жодних нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про зміну постанови",

- повідомив Разумков.

Він також наголосив, що умови проведення виборів на території держави – це вільне волевиявлення, вільний доступ, рівні права, вибори за українським законодавством.

"Оголошення про вибори ВРУ повинна зробити не пізніше ніж за 90 днів до їх початку. Станом на сьогодні цей процес уже почався, і я не знаю, як можна трактувати будь-які зміни в цю постанову, бо це може призвести до того, що під загрозу будуть поставлені вибори на всій іншій території нашої держави",

- заявив спікер парламенту.

Нагадаємо, на засіданні Тристоронньої контактної групи 19 серпня Росія поставила ультиматум про зміну Верховною Радою постанови про місцеві вибори 2020 року, щоб вибори проводилися також на території ОРДЛО.

Пізніше стало відомо, що звернення Леоніда Кравчука до ВР щодо виборів в ОРДЛО було спрямовано до комітетів.

Щодо амністії, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що висловлювання у ЗМІ першого заступника голови української делегації у Тимчасовій контактній групі по Донбасу Вітольда Фокіна про загальну амністію і особливий статус для всього Донбасу не відповідають національним інтересам.

"Жоден наш солдат не має гинути через недолугі політичні спекуляції. Тому заява представника України у ТКГ Фокіна про загальну амністію та особливий статус для всієї території Донбасу є провокативною і не відповідає національним інтересам. Пам`ятаємо про те, що за кожен клаптик української землі на Донбасі загинули тисячі наших солдат",

- сказав Аваков.

В свою чергу спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що Україна навряд чи зможе йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців.

"Повна амністія. Є військовий злочин, який ні в одній державі світу не підлягає амністії. Це реалії, з якими стикався світ вже багато років, і я думаю, що Україна тут навряд чи може йти своїм окремим шляхом",

- зазначив він.

Нагадаємо, заступник глави української делегації на Тристоронньої контактній групі по Донбасу, перший прем'єр-міністр незалежної України Вітольд Фокін в інтерв'ю виданню "Страна" заявив буквально наступне: "Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще - всього Донбасу ". Його слова викликали великий резонанс і засудження з боку патріотично налаштованих українців.

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