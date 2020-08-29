Коли Україна зможе вступити в Євросоюз? Влада назвала нові умови й терміни

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Президент України запросив у Євросоюзу чіткий план членства України в ЄС, а в Офісі Євроінтеграції готуються в жовтні обговорити співпрацю в новому форматі. При цьому в комітеті Верховної Ради з питань євроінтеграції прогнозують членство України в ЄС через 10 років, - повідомляє NNS з посиланням на Обозрєватєль.

Президент Володимир Зеленський закликав лідерів країн ЄС уточнити умови вступу України в Євросоюз. На його думку, Європі варто більш точно формулювати, чого чекають від українців на їхньому європейському шляху, ну а чи варто вступати в Союз – вони вирішать самі.

Водночас виконання Угоди про асоціацію України з ЄС зменшило темп. За останній рік у Кабміні тричі міняли віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. А в парламенті говорять про проєкти, які прямо суперечать європейському законодавству. Експерти прогнозують, що вступити в Євросоюз Україні вдасться не раніше ніж через десятиліття. Як країна готується стати повноправним членом ЄС, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Заява про дефіцит співпраці з Європейським союзом прозвучала від президента ще в червні. "Нинішнього формату недостатньо",

– підкреслив тоді Зеленський на зустрічі з лідерами країн Східного партнерства, виступивши з вимогою надати повноправне членство в ЄС. Сьогодні на питання, чи зберігає Європа дистанцію, він визнає, що європейці не впевнені на 100%.

"Я думаю, для українців важлива стовідсоткова чітка позиція Європи щодо України. І я просив багатьох європейських лідерів про те, щоб вони сказали українському народові, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС",

– заявив Зеленський в інтерв'ю Euronews.

Глава комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що говорити про терміни вступу поки занадто рано. "Варто орієнтуватися, ймовірніше, на десятиліття, ніж на два роки. Тому що ми занадто відстаємо від розвитку, до якого прагнемо", – розповіла вона OBOZREVATEL, зазначивши, що раніше отримати повноправне членство навряд чи вдасться.

Цікава позиція президента про те, що Україна просто має стати такою країною, яку ЄС хотів би бачити у своєму складі, а українці вже визначаться: вступати чи ні.

Наше подальше зближення з ЄС оцінила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина. За її словами, ми сьогодні чітко спрямовані інтегруватися у внутрішній ринок Євросоюзу, водночас умови й формат будуть продиктовані не Європою.

"Першим елементом буде саміт у жовтні, на якому стане зрозуміло, чи готові в ЄС до діалогу з Україною в пропонованому нами форматі. Тобто тільки на тих умовах, які враховують амбіції й інтереси України під час формування подальших політик, зокрема таких нових, як зелений курс, цифровий ринок, співпраця з регіональними програмами тощо. Наша позиція чітка: інтеграція України до внутрішнього ринку ЄС",

– розповіла вона.

Говорячи про членство в ЄС, Зеленський не згадав умов виконання Угоди про асоціацію, хоча саме цей документ диктує умови поглиблення відносин України з Союзом.

Документ виконується з 2017-го, три з половиною роки. За цей час Офіс євроінтеграції щорічно презентує відсоток виконання пунктів угоди. Але як пояснила Стефанішина, однієї його імплементації мало.

"Це буде важливий практичний крок до інтеграції з ЄС на рівні держав-членів. Поки що ми переважно виконуємо "домашню роботу",

– каже вона.

На думку Климпуш-Цинцадзе, Україні варто звернути увагу на досвід країн, які вступили в ЄС за останні 10 років, і відповідати т. зв. копенгагенським критеріям. Але поки багато законопроєктів порушують угоду, шлях буде довгим.

"Угода про асоціацію дає можливість істотно підтягнутися до норм і правил, які працюють в ЄС, для того щоб далі вже прагнути виконувати "копенгагенські критерії". Не можна говорити про терміни, коли не виконуються зобов'язання в межах угоди. Якби в ВР не реєструвалися ініціативи, які порушують угоду і європейські підходи, тоді можна було б говорити про реальні терміни",

– розповіла чиновниця.

Експерти також вказують, що продуктивному шляху до членства не сприяють часті кадрові перестановки в Кабінеті міністрів. Сьогодні напрямком євроінтеграції керує вже четвертий дипломат за рахунком. До серпня 2019-го посаду віцепрем'єра з євроінтеграції обіймала Іванна Климпуш-Цинцадзе, яку після виборів президента замінив Дмитро Кулеба. З березня 2020 року головним євроінтегратором став ексглава МЗС Вадим Пристайко, а вже з червня – Ольга Стефанішина.

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