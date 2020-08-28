Лукашенко домовився з Путіним щодо введення російських військ

Завантажте мобільний додаток сайту

Лукашенко розповів, які війська вони з Путіним готові задіяти при загрозі з Заходу. Про це NNS повідомляє з посиланням на depo.ua, яке посилається на БЕЛТА.

Де-факто президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з російським президентом Володимиром Путіним про застосування спільного угруповання військ при військовій загрозі з Заходу

Про це Лукашенко заявив в ході спілкування з працівниками ТОВ "Савушкін-Орша".

Зокрема, Лукашенко розповів, як обговорював з Путіним так звану загрозу з Заходу.

"Кажу: давай думати, що будемо робити. Він каже: ми знаємо, чого вони хочуть. І Путін вже пройшов кілька таких етапів від чеченської війни і знає, що відбувається навколо кордонів. І ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнуться за межами, треба задіяти спільне угруповання збройних сил, основою якого є білоруська армія",

– зазначив Лукашенко.

За його словами, російські сили в такому випадку будуть підтримувати армію Білорусі і рухатися за нею.

"Ми створили резерви з ним. Жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон. Ми поки справляємося самі. Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканити будь-кого, хто смикнеться на західному кордоні Союзної держави",

– додав Лукашенко.

Раніше ми повідомляли: Путін підготував резерв силовиків для боротьби з протестами у Білорусі

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України