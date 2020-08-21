В «Слузі народу» прокоментували нові вимоги Росії

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У «Слузі народу» відповіли на нові вимоги Росії. Заяву зробила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі «Сегодня», повідомляє NNS з посиланням на видання «Хвиля».

За словами Кравчук, глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідав про ультиматум Кремля щодо зміни постанови Верховної Ради по виборам на окупованих територіях. Тим часом, в «Слузі народу» кажуть, що пропозицій або звернень з даного питання від нього не надходило.

«Давайте будемо уважні: що у нас є на сьогодні? Жодного документа у Верховній Раді поки не бачили, тому дуже важко коментувати здогади, гіпотетичні варіанти, чутки. Не вийде і поставити на голосування здогади і чутки»,

- сказала вона.

Народний депутат також зазначила, що можна впевнено говорити про дві принципові речі. «Перше: не може бути виборів без деокупації. Всі діючі домовленості про припинення війни на Донбасі передбачають проведення виборів в ОРДЛО за українським законодавством. А це доступ партій, захист учасників, робота медіа, контроль ЦВК, можливість оскаржити в суді, робота правоохоронців. Чи може це бути в ОРДЛО зараз? Ні, звичайно. Тому немає підстав для проведення виборів. Ще раз: потрібна деокупація».

Кравчук підкреслила, що друга принципова річ полягає в тому, що Росія дуже активна в дипломатичній грі і завжди користується можливістю перетворити будь-який інфопривід у великий політичний скандал.

«Не варто в цьому допомагати російській стороні. Ми маємо свій національний інтерес, свою Конституцію, і всі рішення Верховної Ради будуть відповідати тільки нашому національному інтересу і нашій Конституції».

Слід зазначити, що російській стороні не подобається четвертий пункт постанови про призначення місцевих виборів в Україні, в якому йдеться про те, що вибори на окупованих територіях повинні відбутися лише після припинення вогню, виведення військ Росії та інших бандформувань, а також передачі Україні контролю над кордоном і відновлення в регіоні конституційного ладу і правопорядку відповідно до нинішніх законів України.

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