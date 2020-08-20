Відбулось чергове засідання ТКГ: що відомо і що тривожить

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19 серпня відбулось чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) у форматі відеоконференції за участю нового глави української делегації – президента України в 1991-1994 рр. Леоніда Кравчука та першого заступника глави делегації Вітольда Фокіна, повідомляє NNS з посиланням на Офіс президента.

Про результати засідання в прес-службі голови держави пишуть у позитивному ключі, перераховуючи ряд досягнень.

Так, зокрема, зазначається, що під час засідання робочої групи з питань безпеки голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіт Чевік наголосив, що після запровадження пакету додаткових заходів з консолідації режиму припинення вогню з 27 липня загалом дотримується режим тиші, а на початку серпня СММ ОБСЄ не фіксувала жодного його порушення.

Впродовж 24 днів на Донбасі внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий.

Що далі?

Щодо майбутніх дій, то у безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту «Нормандської четвірки» від 9 грудня 2019 року.

Це дасть змогу просунутися у виконанні домовленостей лідерів Нормандського формату, досягнутих у Парижі, та наблизитися до проведення саміту «Нормандської четвірки» в Берліні, - повідомляють в Офісі президента.

Також українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ щодо протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Українська делегація також підтримала пропозиції щодо чотирьох нових ділянок розведення сил і засобів.

Під час обговорення підсумків роботи економічної групи йшлося про те, що українське підприємство з водозабезпечення продовжуватиме здійснювати на постійній основі постачання питної води українському населенню, що мешкає на тимчасово окупованій території.

У межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій.

Україна очікує дзеркальних і симетричних дій від іншої сторони.

З метою інтенсифікації Мінського переговорного процесу, займаючи проактивну позицію, українська сторона під час роботи групи з політичних питань наголосила на необхідності виконання Паризьких домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», зокрема продовження роботи над законодавством з метою імплементації «формули Штайнмаєра».

Леонід Кравчук проінформував учасників ТКГ про направлення в рамках підготовки до місцевих виборів в Україні звернення до Верховної Ради з пропозицією розглянути питання щодо відповідності Постанови Верховної Ради «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей», а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод, який був підтриманий резолюцією Ради Безпеки ООН 2202 (2015), — повідомляє Офіс президента.

Росія і її вимоги

Саме останні декілька пунктів викликають тривогу у патріотично налаштованих українців. Адже за ними може стояти «злив» держави. Ще до оприлюднення результатів зустрічі в ЗМІ з’явилася інформація про російські вимоги. І співставляючи її з вище наведеним Повідомленням офісу президента, ми бачимо, що вона цілком може відповідати дійсності.

Так, видання Цензор.нет повідомляє, що в розпорядження іншого видання - "Главком" – потрапив проект заключного документа, який вимагають прийняти за підсумками Нормандської зустрічі 28 серпня росіяни.

Цей документ українська сторона отримала буквально вчора (29 серпня – від ред.). Головна вимога росіян - скасувати постанову, яка не дозволяє проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Директиви, які нав'язуються українській делегації, викликають багато питань. Тому що вони фактично складаються виключно із зобов'язань, які Київ повинен взяти на себе під тиском інших учасників "Нормандії".

Проект угоди ТКГ





Росія в Мінську висунула головну вимогу-скасувати постанову ВР, що не дозволяє проводити вибори на окупованому Донбасі.

Видання зазначає: "перше. Крім повторення традиційної мантри про безальтернативність Мінських домовленостей, Україну зобов'язують відмовитися навіть від гіпотетичних розмов про їх перегляд. Такі пропозиції, наприклад, відкрито висловлював той же віцепрем'єр Олексій Резніков, який бере участь у переговорах у Мінську. Найболючіше питання: що перше - вибори або контроль за кордоном - очевидно, має вирішитися на користь російської сторони, яка наполегливо вимагає черговості виконання дій виключно в тому порядку, в якому вони викладені в Мінських домовленостях.

Друге. "Формула Штайнмаєра" - назавжди. Україна повинна забезпечити до найближчого засідання ТКГ подання проекту Про внесення змін до Конституції щодо децентралізації з урахуванням особливостей ОРДЛО. І далі починається найцікавіше-представники ОРДЛО стають повноцінними суб'єктами переговорів (і явно не тільки ті, яких включив в переговори в Мінську Київ). З представниками ОРДЛО планується узгодити законопроекти щодо особливого статусу цих регіонів на постійній основі, амністію, діяльність так званої народної міліції.

Але головне - скасування Верховною Радою постанови, яка передбачає, що місцеві вибори в Україні, призначені на 25 Жовтня, не проводяться на окупованих територіях. Росіяни наполягають, щоб це голосування пройшло "швидше".

Нагадаємо, що Кремль дуже болісно сприймав рішення України провести місцеві вибори, виключивши з них території ОРДЛО. Тому фактично це є вимогою проведення їх одночасно з неокупованими територіями.

У документі наголошується, що Росія, "використовуючи свій вплив "і незважаючи на запевнення, що "настамнет", сприятиме досягненню домовленостей між Україною і ОРДЛО. Ця мантра, яка фактично робить РФ зовнішнім посередником, а не стороною конфлікту, повторюється і в інших пунктах документа.

Третє. Україна зобов'язується узгодити сім ділянок для розмінування, запропонованих представниками ОРДЛО, без додаткових умов і гарантувавши безпеку на період виконання робіт.

Четверте. Повинні бути узгоджені нові чотири ділянки розведення військ, які раніше не викликали заперечень в української сторони, а також текст Доповнення до Рамкового рішення про розведення сил. План поетапного розведення Україна зобов'язується погоджувати з ОРДЛО під наглядом Кремля. Нагадаємо, що представники "республік" раніше звинувачували в небажанні повного розведення військ саме Київ.

П'яте. На найближчому засіданні ТКГ Україна повинна остаточно узгодити з ОРДЛО механізм обміну утримуваними особами і згодом в короткі терміни провести цей обмін. Також Київ повинен виконати раніше взяті на себе зобов'язання щодо так званої процесуальної очистки цих осіб. окремо виписана роль Міжнародного Червоного Хреста: Україна зобов'язується представити порядок доступу організації до утримуваних осіб, який представники ОРДЛО представили ще в липні.

Шосте. Сторони "нормандського формату" відзначають, що зустрічі в ньому не є самоціллю, що дуже нагадує риторику Кремля, але при цьому підтримують проведення чергової зустрічі. У формулюванні йдеться про запобігання ескалації та мирне політичне вирішення "конфлікту на південному сході України". Це також один з улюблених географічних пасажів Російської Федерації. Коли всі вищезазначені умови України будуть виконані, тоді політичні радники підготують і узгодять проект комюніке саміту в "нормандському форматі". Чи вже погодився Київ з цими умовами заради чергового заглядання українського президента в очі російському колезі - питання відкрите.

За інформацією членів української делегації в ТКГ, Козак не збирався брати участь у запланованих на кінець серпня переговорах. Але тепер очевидно, що його участь залежатиме від того, як сприйме Київ вимоги росіян, викладені в документі, оприлюдненому "Главкомом"»

Реакція опозиції

Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе звернулася до президента з вимогою оприлюднити деталі перемовин у ТКГ щодо запланованої на 28 серпня зустрічі "нормандської четвірки" на рівні зовнішньополітичних радників. Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Вимагаю у влади оприлюднити деталі перемовин, які ведуться українською делегацією (в ТКГ – ред.), а також інструкції/директиви, якими керується голова делегації Кравчук, який, вочевидь, відповідно до своїх повноважень, відображає офіційну позицію діючого президента Зеленського",

– написала Климпуш-Цинцадзе.

У своєму дописі вона зіслалась на оприлюднені в ЗМІ начебто запропоновані Росією документи, які пропонується ухвалити на зустрічі зовнішньополітичних радників "нормандської четвірки", і вимагає від Президента "підтвердити або спростувати їх автентичність".

За словами нардепа, відповідно до цих документів, Україна серед іншого начебто бере на себе зобов'язання скасувати постанову, яка не дозволяє зараз проводити місцеві вибори на окупованих територіях.

Також до Зеленського звернулися активісти Руху Опору капітуляції. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку організації у Фейсбуці.

«Відомо, що Кремль висунув черговий ультиматум Зеленському. Йдеться про необхідність проведення виборів на окупованому Донбасі восени цього року, повне виконання неприйнятних положень «Мінських домовленостей», узаконення «формули Штайнмайєра» і таке інше. Москва шантажує Зеленського можливим зривом найближчої зустрічі «нормандської четвірки». Ворожий ультиматум, на превеликий жаль, може бути дієвим, оскільки Зеленський давно одержимий зустрічами «нормандської четвірки», під час яких він самостверджується як президент. Треба враховувати й те, що переговорний «квартет» від України у складі Єрмака, Демченка, Кравчука і Фокіна не вселяє оптимізму і сподівань на відстоювання наших національних інтересів. Своїми заявами і діями ця четвірка не заслуговує на довіру. Не кажучи про сумнівну діяльність кожного з них, їхні публічні заяви відповідають позиції агресора, а не України. Також, триває так званий режим припинення вогню, який регулярно порушується окупаційними військами за мовчазної реакції з боку української влади. З огляду на ці обставини, Рух опору капітуляції вимагає у Зеленського якнайшвидше і однозначно офіційно відкинути ультиматум Москви, а також усунути від переговорів давно дискредитованих Єрмака, Демченка, Кравчука і Фокіна. Про всяк випадок нагадуємо, що відповідні петиції і заяви громадянського суспільства з такою вимогою озвучуються давно і регулярно»,

- мовиться в заяві.

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