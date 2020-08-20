Депутати пропонують скасувати довідку про судимість для кандидатів на місцевих виборах

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Народні депутати Володимир Цабаль і Роман Лозинський з фракції Голос пропонують спростити процедуру реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах і не надавати до виборчкомів довідки про судимість. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Факти.

Відповідний законопроект №3995 про внесення змін до Виборчого кодексу України щодо спрощення умов реєстрації кандидатів у депутати на місцевих виборах зареєстрований в парламенті.

Депутати пропонують вилучити норму про необхідність надавати до виборчих комісій довідку про наявність чи відсутність судимості, видану уповноваженим органом після початку виборчого процесу.

Нагадаємо, на місцевих виборах 2020 кандидати на посаду мера міста повинні заплатити заставу. Його сума залежатиме від кількості виборців міста.

Застава складе від 19 до 445 тис.грн. Максимальну суму заплатять кандидати на крісло мера Києва, Харкова і Дніпра – 445 тис.грн, 219 тис. грн і 157 тис. грн відповідно.

11 червня ЦВК дозволила голосувати громадянам без прописки, а це понад 1 млн осіб. До них відносяться особи, яким виповнилося 18 років, і вони не встигли зареєструватися.

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