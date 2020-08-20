Штепа хоче встановити інсталяцію на свою честь поруч з меморіалом загиблих воїнів (відео)

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Неля Штепа, яка проходить підозрюваною у кількох кримінальних справах і зараз готується знову стати мером Слов’янська, планує зробити інсталяцію на честь себе недалеко від меморіалу загиблим захисникам України між Слов’янськом і Краматорськом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Патріоти Донбасу.

Видання зазначає, що, незважаючи на те, що виборча кампанія до місцевих виборів ще офіційно не стартувала, Неля Штепа вже розпочала свою агітацію. Вона, попри звинувачення у посяганні на територіальну цілісність України та сприянню терористам, заявила про свої наміри балотуватися на посаду міського голови Слов’янська. Суд над нею йде вже майже шість років.

По місту вже розвішані численні білборди з її зображенням. Працює штаб. Крім того, команда Нелі Штепи вирішила встановити інсталяцію на її честь прямо на в’їзді у Слов’янськ зі сторони Краматорська. Саме там, неподалік цього місця, у 2014 році стояв блокпост «народних дружинників» Гіркіна. Крім того, недалеко встановлений силами небайдужих людей меморіал загиблим захисникам України – на місці п’ятого блокпоста.

Вже сьогодні на інсталяції на схилі великими літерами викладено: «Я (зображення серця), Слов’янськ». Знизу планують написати: «Ваша Неля Штепа».

Вже майже все готово для того, щоб висадити сюди квіти. І зробити так, щоб цей напис була чітко видна як з висоти, так і, власне, з дороги, яка є єдиною між Краматорськом і Слов’янськом.

Поява цієї інсталяції обурює певну кількість мешканців міста та учасників російсько-української війни, які пам’ятають, як поводила себе Штепа під час захоплення міста, що вона заявляла та як закликала прийти на так званий «референдум».Один з захисників України побачив напис і звернувся до поліції. На місце інсталяції прийшли люди. Прибув і адвокат обвинуваченої Дмитро Марченко, який відмовився повідомляти «просто мешканцям міста» хто дав дозвіл на розміщення передвиборчої агітації на земельній ділянці.

Місцеві мешканці планують просто перекопати ту ділянку, де планується напис: «Ваша Неля Штепа».

Як все відбувалося – на відео.

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