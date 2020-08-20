Сергій Притула залишає проєкт "Вар'яти" заради виборів

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Кандидат у мери Києва від "Голосу" та шоумен Сергій Притула вирішив залишити свій проєкт "Вар'яти" заради участі у виборчій кампанії. Про це він розповів у інтерв'ю BBC News Україна, передає NNS.

"Незабаром я розміщу сумний, але, очевидно, дуже необхідний ролик, у якому заявлю про вихід зі структури гумор-шоу "Вар'яти",

— розповів Сергій Притула.

"Десять років я розвивав цей проєкт, там моя душа. Це був перший і, на жаль, до цього часу єдиний повністю україномовний гумористичний проєкт",

— додав він.

За словами Сергія Притули, він складає з себе обов'язки очільника, шеф-редактора і актора-конферансьє "Вар'ятів".

"Я не можу займатися чимось в пів рукава. Минулого року мені здавалося, що можна суміщати роботу в парламенті і часткову концерну діяльність",

— пояснив Сергій Притула.

У 2019 році він балотувався у Верховну Раду 30-м номером списку "Голосу", але партія набрала недостатньо голосів, щоб це місце стало прохідним.

Сергій Притула додав, що зараз усвідомив, що не зможе поєднувати роботу коміка з виборчою кампанією.

"Тому з "Вар'ятами" я прощаюся вже. А у випадку перемоги, мені доведеться записати ще один ролик, у якому я попрощаюся ще й з "Новим каналом",

— додав він.

Наразі ролік вже розміщений на офіційній сторінці Сергія Притули у Фейсбук. Його можна переглянути ТУТ

Які рейтинги

Сергій Притула, за даними різних соцпопитувань, - входить до п'ятірки лідерів на майбутніх виборах київського міського голови.

За даними недавнього опитування Центру Разумкова, кандидати мають таку підтримку (серед тих, хто визначився і піде на вибори):

Віталій Кличко (партія "Удар") - 41,2%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") - 9,1%

Олександр Попов (ОПЗЖ) - 8,3%,

Ірина Верещук ("Слуга народу") - 6,2%

Сергій Притула ("Голос") - 5,5%

Водночас попереднє опитування Групи "Рейтинг" віддавало Сергію Притулі друге місце і шанс проходження у другий тур:

Віталій Кличко (партія "Удар") - 41,7%

Сергій Притула ("Голос") - 11,6%

Ірина Верещук ("Слуга народу") - 9,4%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") - 9%

Олексій Гончаренко ("Європейська Солідарність") - 5,4%.

Нагадуємо, місцеві вибори у столиці відбудуться 25 жовтня.