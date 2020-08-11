Сергій Притула йде в мери Києва від "Голосу"

11 серп. 2020
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Ведучий Сергій Притула йде в мери Києва від «Голосу». Відповідне рішення 11 серпня ухвалили на з’їзді партії, з посиланням на Українську правду передає NNS.

"Київ – це мій дім. І для мене важливе відчуття захисту і безпеки у моєму домі. Маю за честь бути сьогодні серед вас – людей, які беруть на себе відповідальність і йдуть на ці вибори. І я йду разом з вами. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку.

Я балотуюсь на посаду міського голови Києва. Коли я стану мером, через рік мені не набридне, і я не складу мандат".

– сказав Притула.

Притула зазначив, що йде на вибори "з великим задоволенням" і збирається "робити історію успішного Києва".

Згідно з липневим опитуванням групи «Рейтинг» за 39-річного Притулу на виборах мера Києва готові проголосувати 11,6% жителів столиці. Він поступається за своїм рейтингом лише чинному меру Віталію Кличку (41,7%).

15 липня Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Автор: Маруся Оффон

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