Стало відомо, коли суд по справі, де потерпілим виступає президент України

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Галицький районний суд Львова призначив підготовче засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням волонтера Марусі Звіробій (Олени Біленької) і народного депутата від «Європейської солідарності» Софії Федини за ч.2 ст. 28 ч.1 ст.346 КК України («Погроза або насильство щодо державного діяча»). Про це NNS повідомляє з посиланням на Главком, який посилається на ухвалу від 12 серпня.

Засідання відбудеться 27 жовтня 2020 року о 10 годині 30 хвилин в приміщенні Галицького районного суду Львова на вул. Чоловського, 2.

Потерпілим у справі проходить президент України Володимир Зеленський.

Санкція ч.1 ст.346 КК України передбачає максимальне покарання - до п’яти років позбавлення волі.

Як відомо, 26 жовтня 2019 року волонтерка Маруся Звіробій і народний депутат Софія Федина, перебуваючи у львівській кав’ярні «На бамбетлі», вели онлайн-трансляцію, в якій негативно висловилися на адресу президента Володимира Зеленського. Використовуючи образливі слова у бік глави держави, жінки реагували на події щодо розведення українських військ на окремих ділянках тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

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