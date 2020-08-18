Зеленський призначив 87-річного Фокіна заступником Кравчука в ТКГ

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Зеленський ввів першого українського прем’єра Фокіна до складу ТКГ. Він буде заступником. Про це NNS повідомляє з посиланням на Бабель.

Перший український прем’єр-міністр Вітольд Фокін увійшов до складу Тристоронньої контактної групи на перемовинах щодо Донбасу в Мінську. Про це йдеться в указі президента № 327/2020. Згідно з указом, Фокін став першим заступником очільника української делегації Леоніда Кравчука.

Вітольд Фокін — перший премʼєр-міністр незалежної України. Він був головою уряду Ради міністрів УРСР з 1990 року і став премʼєром у 1991-му. На цій посаді він працював до 1992 року. Наразі йому 87 років.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що розглядає першого президента Леоніда Кравчука як голову української делегації в ТКГ з питань Донбасу. Згодом Кравчук підтвердив, що його запрошують на посаду

Кравчук заявив, що його запросили до Офісу президента обговорити можливе призначення в ТКГ замість Кучми. Кравчук погодився очолити українську делегацію у Тристоронній контактній групі 30 липня, і через день він запропонував свої компроміси, зокрема «особливу систему управління» на Донбасі і вільну економічну зону.

Фокіна до ТКГ запросили Кравчук і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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