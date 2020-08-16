Бойовик «ЛНР» здався ЗСУ

Завантажте мобільний додаток сайту

Представник так званої "народної міліції ЛНР" здався Збройним силам України. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання 112, яке посилається на Twitter офіцера ЗСУ Сергія Нещадима.

За словами Нещадима, бойовик не витримав знущань в окупаційних військах і перейшов лінію розмежування.

Нагадаємо, що 17 липня нинішнього року Служба безпеки України затримала у Сєвєродонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного референдуму щодо створення так званої "ЛНР" в 2014 році.

Також стало відомо, що протягом найближчих тижнів може відбутися обмін полоненими між Україною і так званими "ДНР" і "ЛНР".

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України