Україна офіційно відреагувала на результати виборів в Білорусі

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Міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву у зв’язку з подіями у Білорусі, де вже тиждень після виборів президента тривають акції протесту. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт МЗС.

В українському МЗС констатували, що офіційні результати виборів «не викликають довіри в білоруському суспільстві». Також дипломати додали, що Україна загалом поділяє позицію Європейського Союзу.

Крім того, у МЗС висловили занепокоєння жорстокістю силовиків щодо протестувальників, журналістів та іноземців.

«Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів.

Закликаємо керівництво Білорусі не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян»,

- мовиться в заяві.

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