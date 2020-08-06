"Україна - це ти!": партія "Слуга народу" розпочала передвиборчу кампанію

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Партія "Слуга народу" розпочинає передвиборчу кампанію під гаслом "Україна – це ти!", пише Українська правда, передає NNS.

Про це у Facebook повідомила заступник голови фракції "СН" у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"Ну що, починаємо! Партія "Слуга народу" запускає кампанію під слоганом "Україна – це ти!". І вперше за 29 років незалежності це не просто красиві слова. "Слуга Народу" завершила процес децентралізації і відтепер питання розвитку громад, міських чи сільських – вирішуватимуться не в Києві, а на місці. Тобто українці зможуть обрати на місцевих виборах реальну владу, яка матиме гроші і повноваження зробити життя в містах та селах кращим",

— пише Кравчук.

Вона додала, що українці також можуть стати владою, долучившись до вирішення важливих питань життя громади.

За її словами, зазвичай закликають голосувати за певну партію, а "Слуга народу" агітуватиме "голосувати за себе", бо "влада в тисячі громад має належати мільйонам їхніх мешканців".

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У липні голова партії "Слуга народу" нардеп Олександр Корнієнко в інтерв’ю Українській правді заявив, що "СН" на місцевих виборах вирішила змінити гасло "Зробимо їх разом", під з яким у 2019 році Володимир Зеленський не тільки сам став президентом, але й провів свою монобільшість у Верховну раду, на інше.

Нагадуємо, 5 липня Верховна Рада підтримала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

17 липня Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 3650 про ліквідацію 490 існуючих районів і створення замість них 136 нових.

Цьогорічні чергові місцеві вибори пройдуть на новій територіальній основі, вперше буде використана система пропорційного представництва за відкритими виборчими списками, а також застосовані гендерні квоти.

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