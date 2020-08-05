Суд просять анулювати реєстрацію партії "Слуга народу"

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До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов, де відповідачем зазначене Міністерство юстиції України щодо анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії «Слуга народу».

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

«Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту щодо невиконання положень статті Закону «Про політичні партії в Україні» та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає у нездійсненні подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «Слуга народу»,

— йдеться в повідомленні.

Також позивач просить ОАСК зобов’язати Міністерство юстиції вчинити дії, що полягають у здійсненні подання до суду щодо анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

Наразі невідомо, хто саме є позивачем у цьому зверненні.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даною позовною заявою.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» була зареєстрована в грудні 2017 року. Тоді її лідером був нинішній глава СБУ Іван Баканов. Назву партії було змінено, раніше вона називалася «Партією рішучих змін».

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