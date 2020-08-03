Україна відреагувала на погрози Росії офіційно поставляти зброю на Донбас

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Як повідомлялося раніше, Росія пригрозила «почати поставляти зброю» бойовикам на Донбас, якщо США виділять Україні військову допомогу в розмірі 300 мільйонів доларів.

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції Леонід Калашников.

«Я вважаю, що виділення у США $300 млн на військову допомогу Україні, навпаки, нам відкриває двері. За таких умов ми маємо теж право постачати зброю офіційно. І закрити цю тему — не соромитися поставляти зброю «ДНР» і «ЛНР»,

— сказав Калашников.

Україна відреагувала на дану заяву, назвавши це підтвердженням російської агресії. Про це йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони України, повідомляє NNS з посиланням на Бабель.

«Якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави»,

— наголосили у міністерстві.

За даними Міноборони, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебуває 480 одиниць танків; понад 900 одиниць бойових броньованих машин; приблизно 450 одиниць гармат і гаубиць; приблизно 300 одиниць мінометів; понад 200 реактивних систем залпового вогню; близько 700 засобів протиповітряної оборони та приблизно 450 протитанкових засобів.

Окремо у міністерстві нагадали, що російське озброєння, яке завезли до України через непідконтрольну ділянку кордону, використовується не лише проти військових, а й проти мирного населення Донбасу.

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