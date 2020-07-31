Кравчук: «На Донбасі перейдемо до конкретних дій. Не заважайте президенту!»

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Кравчук назвав своєю місією в ТКГ мир на Донбасі і заявив про готовність до компромісів. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

«Місія одна – закінчити війну і, щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань»,

– сказав Леонід Кравчук

Як стало відомо NNS , перший президент України Леонід Кравчук, який погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, заявляє, що бачить своєю місією на цій посаді «закінчити війну». Він сказав про це 30 липня в інтерв’ю виданню РБК.

«Місія у нас у всіх одна – і в мене, й у вас, й у всіх, хто любить Україну й цю землю. Місія одна – закінчити війну і, щоб в Україні панував мир, щоб ми жили спокійно: без крові, без жахів, без втрат, без руйнувань. Така в мене місія залишається, щоб на Донбасі і в Україні був мир. Я буду робити для цього все, що зможу. Будемо йти на компроміси… Компроміси – як управляти ситуацією»,

– сказав Кравчук.

За його словами, є речі, які компромісам не піддаються – це суверенітет, територіальна цілісність, незалежність, недоторканність кордонів.

Щодо компромісів з приводу статусу Донбасу, то представник України в ТКГ заявив, що виступатиме за перехід «до конкретних дій» у цьому питанні.

«Є статус Донбасу, а є статус управління територією Донбасу, статус місцевого самоуправління, є політичний статус Донбасу. Я буду виступати за те, щоб від загальних слів переходити до конкретних дій. Щоб це було управління, яке принесе користь людям, які там живуть, і люди відчують, що вони є господарями своєї землі»,

– сказав Кравчук.

За його словами, президент Володимир Зеленський поставив перед ним завдання: «перше – не ставити перед собою нездійснених завдань, вирішити одне питання і поступово... Починаємо з припинення вогню, потім говоримо про способи місцевого самоуправління, про вибори, а потім – крок за кроком йдемо далі».

Кравчук також назвав «червоною лінією» критику дій влади.

«Червона лінія», коли той, хто критикує Зеленського, фактично, критикує ситуацію. Коли той, хто заважає працювати владі і не має ніяких гальм – він виступає тоді проти України. Не можна сьогодні, не об’єднавшись, боротись за Україну, коли з першого слова відразу: це не так, те не так»,

– заявив Кравчук.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.

28 липня в Офісі президента повідомили, що другий президент України Леонід Кучма, який був представником України в ТКГ, вирішив залишити роботу в групі.

Леонід Кучма вдруге став головою української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі 3 червня 2019 року. До того, Кучма представляв Україну в ТКГ у 2014-2018 роках.

Тристороння контактна група – уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії з мирного врегулювання ситуації на сході України.

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