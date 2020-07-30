За три дні Україна втратила трьох захисників в зоні ООС на Донбасі

30 лип. 2020
Перегляди: 391

Завантажте мобільний додаток сайту

За три дні, з 28-го по 30 липня Україна втратила трьох своїх захисників в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку штабу ООС у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , військові померли внаслідок різкого погіршення стану здоров’я. в штабі ООС називають імена померлих.

  • 28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара.
  • 29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.
  • 30 липня Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова.

«З приводу тяжкої втрати висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям»,

- пишуть в ООС.

Зазначимо, що в мережі сьогодні, 30 липня, розгорівся скандал. Земляки та родичі Артура Бахнара з Енергодару Запорізької області опублікували інформацію про його смерть без подробиць і причини. Користувачі мереж почали поширювати інформацію. В суспільстві виникло нерозуміння і обурення з приводу відсутності повідомлень про втрату на сторінці штабу ООС.

Після цього інформація там з’явилась. До того ж, стало відомо, про ще дві втрати.

Світла пам’ять захисникам України!

Раніше ми повідомляли: Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ

Автор: NNS - Національна служба новин

Курбан-Байрам, Ханука та інші: в Україні можуть з'явитися нові державні свята

Курбан-Байрам, Ханука та інші: в Україні можуть з'явитися нові державні свята
Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів опрацювати питання надання державного статусу окремим релігійним святам, зокрема таким: Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-Гашана, Ханука, Великдень християн західного обряду та іншим.
Докладніше

NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі