За три дні Україна втратила трьох захисників в зоні ООС на Донбасі

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За три дні, з 28-го по 30 липня Україна втратила трьох своїх захисників в зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку штабу ООС у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , військові померли внаслідок різкого погіршення стану здоров’я. в штабі ООС називають імена померлих.

28 липня перестала битися серце солдата Артура Бахнара.

29 липня обірвалося життя солдата Сергія Вергуна.

30 липня Україна втратила ще одного захисника - старшого сержанта Володимира Перекрестова.

«З приводу тяжкої втрати висловлюємо щирі і глибокі співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять героям»,

- пишуть в ООС.

Зазначимо, що в мережі сьогодні, 30 липня, розгорівся скандал. Земляки та родичі Артура Бахнара з Енергодару Запорізької області опублікували інформацію про його смерть без подробиць і причини. Користувачі мереж почали поширювати інформацію. В суспільстві виникло нерозуміння і обурення з приводу відсутності повідомлень про втрату на сторінці штабу ООС.

Після цього інформація там з’явилась. До того ж, стало відомо, про ще дві втрати.

Світла пам’ять захисникам України!

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