Три обстріли за добу: чи порушене перемир’я?

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За минулу добу 27 липня на Донбасі було зафіксовано три обстріли. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , впродовж минулої доби на ділянках відповідальності наших підрозділів було зафіксовано 3 факти порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, у районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів внаслідок ворожих обстрілів, немає.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань РФ зафіксовано неподалік Новомихайлівки. Поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

«Від початку доби, станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення операції Об’єднаних сил, не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано»,

- звітують в ООС.

Ситуацію з обстрілами з боку терористів під час введення безстрокового перемир'я пояснив віцепрем'єр-міністр України, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков, пише «Інтерфакс-Україна». За словами Рєзнікова, поодинокі постріли можна вважати порушенням, проте не в контексті «порушення перемир'я».

«Я б запропонував говорити про те, що це не означає Порушення перемир'я, це означає, що є факти порушень. І про це, в тому числі, якраз і йдеться в додаткових заходах, які були узгоджені на тристоронній контактній групі»,

- повідомив віцепрем'єр.

Резніков також зазначив, що поодинокі постріли підлягають розслідуванню. "Якщо це помилка, випадковість — тоді пояснення цього за участю СММ ОБСЄ і в майбутньому відновленому, я сподіваюся, повноцінному складу СЦКК", - зазначив він.

В Офісі президента теж заявили, що поодинокі обстріли - поширені випадки у зоні бойових дій

«Попри вчорашні обстріли, режим припинення вогню на Донбасі працює. Нові обстріли не несуть системного характеру»,

заявили у прес-службі Офісу президента України.

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