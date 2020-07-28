В Україні пройшли акції проти роззброєння армії і капітуляції (фото, відео)

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У понеділок ввечері, 27 липня, в різних містах України пройшли акції на підтримку армії – проти її роззброєння і капітуляції. Про це NNS повідомляє, посилаючись на ряд ЗМІ та численні пости учасників мітингів у соціальних мережах.

Як стало відомо NNS , наймасовіша акція проти нових домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі, які почали діяти від 27 липня, і вже були порушені проросійськими бойовиками, пройшла у Київі.

Активісти зібралися під Офісом президента на вулиці Банковій, де зачитали вимоги до президента Володимира Зеленського. Серед таких вимог:

зупинити роззброєння на передовій,

скасувати указ про заборону відкривати вогонь у відповідь,

почати розслідування за держзраду через перемир'я на Донбасі щодо Андрія Єрмака, Руслана Демченка, міністра оборони Тарана, голови ВСУ Хомчака та інше.

Після завершення акції під ОП активісти вирушили на вулицю Грушевського 9А, де раніше жив Володимир Зеленський, а нині - переїхав на державну дачу на території резиденції Конча-Заспа. Там вони мали намір пред'явити свої вимоги колишнім сусідам президента, щоб вони "йому передали все". Потім активісти вирушили на Майдан Незалежності.

Протестувальники чекають виконання своїх вимог до Дня незалежності України (24 серпня).

В київський акції взяв участь батько морпіха Ярослава Журнавля, який стік кров’ю під Зайцево, так і не дочекавшись допомоги від своїх. Чоловік спеціально приїхав до столиці із маленького села Андріївка на Дніпропетровщині. В своєму виступі він різко висловився на адресу влади.

Така ж акція пройшла в Харкові. Як повідомляє місцеве видання MyKharkov.info, на акцію під будівлею Харківської облдержадміністрації зібралися близько 100 мешканців міста. Мітингувальники, переважно представники Нацкорпусу, вважають, що нове перемирʼя фактично перетворить Росію на спостерігача і змусить Україну домовлятися з бойовиками «ЛНР» і «ДНР». Активісти кажуть, що припинення вогню на Донбасі можна вважати державною зрадою, адже таким чином українських солдатів позбавили можливості захищатися.

В Одесі теж пройшов мітинг проти введення режиму тиші на Донбасі і роззброєння української армії. За інформацією Odessa.online, біля памʼятника Дюку де Рішельє відбувся мітинг, в якому брали участь 50 протестувальників. Учасники акції тримали в руках плакати «Руки геть від армії», «Російська тиша занадто гучна» та інші.

«Наші війська хотіли дати адекватну відповідь (на вбивство сержанта Журавля і медика Іліна на Донбасі), але що зробила наша влада? Вона забирає їх з передової, забирає найбільш боєздатні частини і присилає людей, які просто забороняють нашій армії відповідати. На тлі всього цього армія деморалізується»,

— сказав один з організаторів акції Валерій Нестерюк.

Також мітинг пройшов і в Львові. Як повідомляє hromadske, близько сотні протестувальників зібрались біля памʼятника Тарасові Шевченку у центрі міста. Мітингарі тримали у руках плакати з написами: «Здати зброю — це здати Україну», «Ні капітуляції», «Нам не заборониш тримати оборону», «Не можна допустити капітуляції».

Акція на підтримку українського війська зібрала близько сотні осіб у Дніпрі, повідомляє Радіо Свобода.

Стільки ж людей прийшло на мітинг у маленькому Нікополі Дніпропетровської області, - повідомляє місцеве видання Nikopolnews.

Проходили мітинги і в інших містах України.

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