Зеленський збирається відвідати США

27 лип. 2020
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Президент України Володимир Зеленський збирається відвідати Сполучені Штати Америки. Про це NNS повідомляє з посиланням на «24 канал».

Як стало відомо NNS , посол України в США Володимир Єльченко заявив, що візит українського президента Володимира Зеленського в Сполучені Штати може статися і до президентських виборів у країні. Зокрема його можуть запросити на відкриття консульства у Техасі.

Зараз працюють над серйозним, добре підготовленим візитом, який станеться не просто формально заради візиту. Про це посол України в США Володимир Єльченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

Зеленський у рамках візиту може відвідати два чи більше штатів: для цього є декілька приводів. Наприклад, Зеленський міг би побувати у Каліфорнії, в якій ще не був жоден із український президентів.

Окрім того, наразі у США йде підготовка до відкриття генерального консульства в Х'юстоні, у штаті Техас, який також може відвідати Зеленський, аби взяти участь у відкритті. Ймовірно, Зеленського запросили б і у штат з найбільшою українською діаспорою.

Це могла б бути поїздка в штат Вашингтон, Сіетл, де найбільш динамічно зростає діаспора в США. У Сіетлі і біля нього, за нашими даними, вже працює близько 70 тисяч українців, це та кількість, яка склалася за останні десять років, це нова діаспора,

– сказав Єльченко.

Також, за словами посла, потрібно підготувати торгівельні угоди, угоди про інвестиції, щоб сторони могли їх підписати.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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