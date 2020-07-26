Зеленський провів телефонну розмову з Путіним

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Про це повідомляє Офіс президента України, передає NNS.

Як стало відомо NNS, було обговорено виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандського саміту в Парижі.

«Володимир Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, яке починається з 00:01 27 липня 2020 року, президент Російської Федерації підтримав цю домовленість. Лідери погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі»,

— повідомляють в ОП.

Крім того президенти двох країн обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Зеленський порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв’язку з трагічною загибеллю його трирічного сина.

«Президент України особливо наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також у Російській Федерації»,

— розповіли в пресслужбі ОП.

«Сторони також обговорили Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та Закон про децентралізацію, який передбачає зміни в Конституцію України»,

— додають в ОП.

Раніше ми писали: ТКГ домовилася про повне припинення вогню з 27 липня

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