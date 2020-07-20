На Донбасі сьогодні загинув український військовий

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На Донбасі знову втрати. Сьогодні, 20 липня, загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Як стало відомо NNS , 20 липня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Донеччині. Так, поблизу населеного пункту Шуми ворог застосував автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку та снайперську зброю.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних Сил України отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Командування об'єднаних сил висловлює глибокі й щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна і наголошує, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними.

Нагадаємо, 13 липня окупаційні війська здійснили підступний обстріл нашої групи в той час, коли вона намагалася евакуювати тіло загиблого розвідника. В результаті загинув військовий медик і ще один захисних був поранений. Тіло медика і поранений військовий залишились на полі бою. Пізніше окупанти видали українській стороні неідентифіковане тіло. Поки що невідомо, чи належить воно загиблому медику. Також невідома доля пораненого. В мережі з’явилася інформація про те, що він помер. Але офіційних повідомлень про його долю не було.

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