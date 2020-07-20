В Україні розпочинаються військові навчання Sea Breeze 2020

Завантажте мобільний додаток сайту

В Україні в понеділок, 20 липня, починаються міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020. Про це NNS повідомляє з посиланням на Deutsche Welle.

Напередодні до Чорного моря попрямував американський есмінець USS Porter для участі у навчаннях, повідомила пресслужба шостого флоту військово-морських сил (ВМС) США .

"Повернення Porter до Чорного моря підтверджує прихильність шостого флоту США та ВМС США до наших союзників і партнерів по НАТО",

- сказав віцеадмірал Джейн Блек, командувач шостогого флоту США.

За його словами, в навчаннях візьмуть участь додаткові літаки ВМС США P-8 з патрульної ескадрильї VP (47).

Раніше стало відомо, що цього року навчання Sea Breeze відбуватимуться виключно в морській фазі із залученням авіації через епідемію коронавірусу. Основну увагу приділять відпрацюванню безпекових операцій у морі, серед яких протичовнова, протикатерна, протиповітряна оборона тощо.

Раніше ми писали: Кораблі НАТО проведуть навчання у Чорному морі та зайдуть до порту Одеси

Читайте ще: У відповідь на маневри РФ Україна готує дзеркальні масштабні навчання