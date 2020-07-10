Кораблі НАТО проведуть навчання у Чорному морі та зайдуть до порту Одеси

Завантажте мобільний додаток сайту

На чолі з фрегатом Іспанії «Álvaro de Bazán» (F-101) середземноморська військово-морська група НАТО встановила курс на Чорне море. Про це повідомляє Український мілітарний портал із посиланням на іспанське видання ABC, передає NNS.

Як повідомляється, кораблі візьмуть участь у військово-морських маневрах. Пізніше вони відвідають українське місто Одеса.

З 30 червня Іспанія очолює військово-морську групу SNMG-2 сил НАТО в Середземному морі.

«Друга постійна військово-морська морська група є однією з 4 постійних військово-морських груп НАТО – два ескортних кораблів (SNMG) і два протимінних кораблів (SNMCMG) з підвищеною готовністю. Вони являють собою перший елемент реагування в морі перед кризовою ситуацією»,

– розповідає капітан іспанського флоту Мануель Агірре (Manuel Aguirre).

Через 21 день, як передбачено міжнародними договорами, кораблі покинуть Чорне море.

Нагадаємо, 7 липня в Чорне море уже зайшли чотири кораблі протимінної групи НАТО SNMCMG2. Зокрема, турецький тральщик TCG Amasra (М 266), іспанський - ESPS Tambre (М 33), італійський - ITS Gaeta (5554) та флагман групи - корабель постачання ВМС Греції HS Aliakmon (A-470). Невдовзі до них приєднаються також американський, румунські та болгарські кораблі.

Повідомляється, що група SNMG-2 планує взяти участь в декількох навчаннях, організованих союзниками в Середземному і Чорному морях.

Планується вступ турецького і румунського фрегатів, а також французького нафтового танкера для участі в навчаннях Sea Breeze в Чорному морі, навчання стануть першим заходом групи SNMG-2 під іспанським командуванням.

Як повідомляв Укрінформ, упродовж 20-26 липня у районі Одеси відбудеться міжнародне навчання Sea Breeze 2020, в якому візьмуть участь кораблі та авіація ВМС Збройних сил України.