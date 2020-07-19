Кадиров знову вимагає вибачень від Зеленського

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Голова республіки Чечні на Північному Кавказі в Росії Рамзан Кадиров знову вимагає від президента України Володимира Зеленського вибачень, а також добрих стосунків із «Великою Росією» і обіцянки президентові Росії Володимирові Путіну закінчити «громадянську війну на сході України». Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Як стало відомо NNS , свою вимогу Кадиров оприлюднив у телеграм-каналі 18 липня. Він написав:

«Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, крутити, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, кожен раз придумуєте нові версії вибачень»

«Ви нечесні і виверткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка. Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимирові Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цією громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?»

– мовиться в дописі чеченського керівника.

Також, повторюючи тези кремлівської пропаганди, Кадиров додав:

«Тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей у Донецьку і Луганську». Він заявив, що «гарант Конституції України» має зробити перший крок до поліпшення відносин із Росією, і «розбудувати правильні, добросусідські відносини з Великою Росією».

Приводом стала частина інтерв’ю Володимира Зеленського журналістові Дмитрові Гордону ще наприкінці грудня 2018 року, яку Рамзан Кадиров теж оприлюднив. У сюжеті Зеленський розповідає, як мусив був раніше вибачатися перед Кадировим через один із відеороликів:

«Там навіть мова не про нього йшла, була якась нарізка відео, і в цю нарізку потрапило відео, де плакав Рамзан Кадиров. Мені подзвонили з цього приводу: мовляв, що ви думаєте, як відреагує мусульманський світ. Я відповів, що не знаю, в чому там суть, перегляну цю історію. Тому що тема релігії – дуже тонка тема… і мені не хотілося б на ґрунті релігії кого-небудь ображати. І я сказав, що якщо наші хлопці образили когось із мусульманського світу, адже вони могли не подумати, не знати, то я за них хочу попросити вибачення».

Ідеться про ситуацію, що сталася ще 2014 року: тоді в одній із гумористичних передач студії «Квартал 95», яку Зеленський очолював, з’явився сюжет, у якому в уста Кадирова, який у кадрі втирав сльози під час мусульманської молитви, були вставлені інші слова; після того Зеленський мусив вибачитися.

Під час дебатів Володимира Зеленського і Петра Порошенка перед другим туром президентських виборів 2019 року Порошенко дорікнув Зеленському за це вибачення в контексті інших його попередніх заяв, що були зневажливими до України; Зеленський тоді відповів лише, що з Кадировим «ніколи не спілкувався», але конкретно щодо вибачення не відповів.

Після перемоги Зеленського наступними днями Кадиров привітав його і побажав діяти задля «єднання українського і російського народів».

Рамзан Кадиров, авторитарний керівник свого регіону, відомий, серед іншого, тим, що часто вимагає вибачень від тих, хто, на його думку, образив його самого чи його владу, або владу Кремля.

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