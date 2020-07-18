У Москвы нет методов подавления протеста в Хабаровске: СМИ (фото, видео)

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В Хабаровске проходит самый массовый в истории города и региона митинг сегодня, 18 июля. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Хартия-97. По данным ресурса, на акцию протеста вышло более 50 тысяч человек.

Как стало известно NNS , акция проходит в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала — ее участники требуют освободить его из московского СИЗО «Лефортово» и судить в Хабаровске.

Анализ ситуации в Хабаровске провели журналисты издания Информационное сопротивление. Предлагаем вашему вниманию их материал без купюр:

«В XVIII веке российский придворный ученый Ломоносов сказал, что «богатство России Сибирью прирастать будет». И действительно, Сибирь и Дальний Восток давали тогда и дают сейчас огромную часть богатства этой страны. Но точно также эта огромная территория, отдаленная от центра, оказывается обделенная во многих благах и просто в подходе сквозит пренебрежение Кремля.

Неудивительно, что наиболее яркий и организованный на сегодняшний день массовый народный протест происходит именно там. В столице одного из гигантских дальневосточных краев – Хабаровске, где люди вышли в поддержку арестованного избранного ими два года назад губернатора Сергея Фургала. Протест оказался неожиданным для федеральной власти в лице представителя президента РФ на Дальнем Востоке Трутнева. Парадокс заключается в том, что Фургал воспринимается населением как действительно народный избранник, который два года назад на выборах обошел действующего тогда губернатора Шпорта. При том, именно Трутнев уговаривали Фургала после первого тура снять кандидатуру. Фургал действительно общался с людьми и всячески демонстрировал близость с народом. Потому люди на стихийных митингах допускают, что обвинения в убийствах, организованных ныне сидящим в Лефортово губернатором, могут быть справедливы, но это не играет для них никакой роли, поскольку Кремль убивает и грабит больше, а народу от его действий плохо.

Митинги рекордны для современной РФ. Выходило до 60 тысяч человек, что является огромным числом для региона с населением в миллион триста тысяч, в том числе полмиллиона в Хабаровске непосредственно. Практически сразу, кроме «я/мы Фургал» зазвучали лозунги антипутинской направленности, аж до «Путин – вор»! Надо отметить, что действия представителя федерального центра направлены именно на прекращение митингов и блокирование их освещения. При этом админресурс и запугивание включается по отношению к пресс-секретарю Фургала и местным СМИ. Фургал также лишен доступа к информации о митингах в поддержку него. Трутневым регулярно проводятся совещания, где устраивается разнос силовикам и чиновникам, однако выйти к людям он не решается. При этом подконтрольные власти СМИ, игнорируя митинги сразу начали писать о том, что арестованный чиновник не вернется, то есть вынесли приговор. Москва и ее рука не могут полностью заблокировать информацию в современных условиях. Хватает СМИ и интернет-ресурсов ведущих прямые трансляции из Хабаровска и делающих репортажи. Показательно, что есть случаи, когда протестующим удается давлением заставить полицию освободить задержанных.

​Причины происходящего не только в тяжелой экономической ситуации на Дальнем Востоке. Тут и своеобразный политический ландшафт российских регионов. Сергей Фургал представитель абсолютно провластной ЛДПР, возглавляемой Жириновским. Однако в условиях Дальнего Востока, где засилье в управленческих структурах и влияние на прибыльные отрасли экономики воспринимается очень болезненно, даже эта сила становится оппозиционной и вынуждена ориентироваться на обеспечение интересов людей. Кроме того, неуклюжая реакция власти на происходящее в Хабаровске свидетельствует и о другом.

Во-первых, Кремль не умеет маневрировать и идти на компромиссы. В подобных ситуациях он будет устраивать информационную блокаду, запугивать чиновников и, применять силу на следующем этапе. Это может приносить плоды до поры до времени. Конкретно, до того момента, когда подобных протестных ситуаций, однако с более высокой степенью организованности не станет несколько. Тенденция к этому есть. Достаточно вспомнить высокоорганизованных протест в Ингушетии 2018-2019 против передачи части ее земель. Весенний протест в Северной Осетии против ограничений, связанных с коронавирусом. Если отказываются подавлять местные силовики, пока что могут быть использованы полиция и росгвардия из иных регионов. Но будет ли такая возможность всегда? Во-вторых, руководители РФ, в случае с национальными республиками могут учитывать этническую специфику, в случае же с Хабаровском, они делают неверные расчеты из-за того, что считают регион типичным российским. На самом деле жители Хабаровского края имеют свой отдельный менталитет и местный патриотизм, выразившийся в лозунге «Москва, уходи». При чем менталитет сформировался не только в силу оторванности от центра России и иных географических и политических условий. Значительная часть населения этого региона украинского происхождения (фамилия Фургал тоже украинская, фамилия его пресс-секретаря, которую обвиняли в координации протестов через инстаграм опального губернатора, тоже украинская), ассимилированная в результате специально направленной политики коммунистов, но все равно сохранившая специфически украинский психотип и, главное, иное, в отличие от русских отношение к власти.

Осознать этого в Кремле не могут. Протест в Хабаровске продолжается. Москва пока не уходит, но это теперь вопрос времени, независимо от того, чем закончится нынешнее противостояние»

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