Рада попередньо схвалила перелік причин, через які нардепи можуть пропускати засідання

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Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 3642 про внесення змін до Регламенту парламенту, який визначає перелік поважних причин для відсутності на засіданнях Ради, передає Бабель, інформує NNS.

Проєкт закону підтримав 321 депутат.

Відповідно до проєкту, депутат може не зʼявитися на засідання з наступних причин:

виконання доручень парламенту, його голови, комітету;

відрядження;

участь у роботі постійних делегацій;

тимчасова непрацездатність;

відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;

відпустка у зв’язку з народженням дитини;

лікування (лікарняний) і документально підтверджені транспортні перешкоди (ДТП).

Парламент 324 голосами також прийняв за основу зміни до графіку засідань на пленарному тижні: з 10:00 до 15:00 у вівторок, середу, четвер і в суботу з 10:00 до 16:00 з перервою на 30 хвилин (з 12:00).

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