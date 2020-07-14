У Раді вважають необхідним перегляд Угоди про асоціацію з ЄС

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В Раді вважають, що потрібно починати дискусію про перегляд умов Угоди про асоціацію в економічній частині. Головним лишається європейський вектор, пише РБК-Україна, передає NNS.

Про це сказав в інтерв’ю РБК-Україна нардеп від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

На питання про те, чи збігається його позиція з позицією профільного міністерства і чи готовий уряд це робити, він відповів: "поки, наскільки я бачу, збігається".

"Просто з закритими очима підписувати все, на чому є штамп Європейського Союзу, ми не можемо, тому що це призводить до повного дисбалансу в економічній системі",

- додав він.

Він розповів, що мав розмову з представниками однієї із ключових країн ЄС, які використовували слово brilliant (чудовий, - ред.) стосовно опису нашої торговельної динаміки з ними.

"Якщо ми візьмемо слайди, які вони показували щодо товарів, які експортуємо ми, а які - вони до нас, то ця динаміка виглядає так: у нас на першому місці з експорту - зерно, далі - олія, тваринні жири, злаки та мінерали, дерево, залізна руда. Тобто більшість - це сировина. У них - бойлери, обігрівачі, електричне обладнання, автомобілі та запчастини до літаків",

- розповів Наталуха.

За його словами, вони зараз намагаються зробити все для того, щоб ми переуклали угоду на тих самих умовах, на яких укладена ця. Але поки ми не наполягали на змінах.

"Але чи це є в наших інтересах? Я вважаю, що ні, тому що адекватний підхід - це імпортувати сировину, а експортувати продукцію. Вони так і роблять, а ми робимо все навпаки. Не в останню чергу - через поради наших західних партнерів",

- додав він.

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