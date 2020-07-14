Рада ухвалила закон про легалізацію грального бізнесу в Україні

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Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, передає УНН, інформує NNS.

Відповідне рішення підтримали 248 народних депутатів України.

Законопроєктом №2285-д про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор запроваджується комплексне регулювання ринку азартних ігор в Україні, зокрема: запроваджується система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор, розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу. Також встановлюються жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Окрім того, створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції.

Участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень. Ті самі дії вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією грального обладнання та приміщень.

Законопроєкт передбачає покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор, зокрема, за неповідомлення про вчинення незаконної організації проведення азартних ігор або за приховування такої інформації.

Законопроєктом посилюється фінансова, адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

Законопроєктом запроваджується система онлайн-моніторингу для здійснення державного контролю, а також створюється концепція єдиного оператора лотерей, для стимулювання розвитку даного ринку.

Також, проєктом закону встановлюється принцип обмеженої кількості ліцензій у сфері азартних ігор, розмір плати за такі ліцензії визначається за результатами електронних аукціонів.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт №2285-д (альтернативний до №2285) про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор. Пізніше до законопроєкту надійшло близько 3,5 тисячі поправок.

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