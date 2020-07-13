Законопроєкт Бужанського про скасування вивчення предметів українською у школах розглянуть в Раді

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Законопроєкт “слуги народу” Максима Бужанського про скасування обов’язкового вивчення 80% предметів у школах українською мовою розглянуть у Верховній Раді на 30-ту річницю Декларації про суверенітет – 16 липня, пише Новинарня, передає NNS.

Про це в понеділок, 13 липня, поінформував народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький у фейсбуці.

“Сьогодні на погоджувальній раді очільник партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко запропонував розглянути на цьому тижні законопроєкт Максима Бужанського про скасування обов’язкового вивчення 80% предметів у школах українською мовою. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтримав цю пропозицію і висловив бажання розглядати її у четвер, у день 30-річчя від прийняття Декларації про державний суверенітет України. Це глум і над нашою мовою, і над нашою державою!”,

– вважає нардеп.

У партії “Голос” також прокоментували розгляд законопроєкту, назвавши це “повторенням методичок Кремля”.

“Утиснення прав російськомовних”, про які говорять деякі депутати “Слуги народу” – це повторення методички Кремля і гасел, з якими Росія розпочала збройну агресію проти нас”,

– йдеться у заяві, опублікованій на фейсбук-сторінці “Голосу”.

“Мета цього законопроєкту – тотальна русифікація української освіти (…) Якщо його ухвалять, то перехід учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання з 1 вересня 2020 буде скасовано. А також у будь-яких школах (включаючи школи з українською мовою навчання) буде дозволено викладати “декілька навчальних предметів” російською мовою”,

– зазначив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир В’ятрович і закликав “кожного відповідального народного депутата стати на захист української освіти і в разі винесення цього проєкту на пленарне засідання проголосувати проти”.

Також В’ятрович анонсував на 9:00 четверга, 16 липня, протест під стінами парламенту.

“Прошу кожного, кому дорога українська мова і українська освіта, прийти і не розходитися доти, доки проєкт Бужанського не буде провалено або знято з розгляду”,

– наголосив він.

Нагадаємо, 17 червня Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики відхилив законопроєкт №2362 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо навчання державою мовою в закладах освіти” авторства “слуги народу” Максима Бужанського про відтермінування остаточної українізації шкільної освіти.

30 квітня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував відправити на доопрацювання скандальний законопроєкт Максима Бужанського №2362.

Він передбачає зміни до законів про мову і про освіту, які переносять із вересня 2020-го на вересень 2023 року перехід на українську мову навчання учнів 5-11 класів, що досі навчалися російською.

Громадські активісти з групи “Мова об’єднує“, вважають, що “цей проєкт вигідний виключно Москві та промосковським силам в Україні”, і в разі ухвалення правок Бужанського перехід освіти на українську мову буде зірвано. Однак багато хто у владі виступає за розгляд цього проєкту на сесії ВР.

18 березня профільний комітет Ради вже відкладав розгляд цього законопроєкту.