Депутат опублікував записи розмови нібито Порошенка з Путіним

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Позафракційний народний депутат Андрій Деркач оприлюднив начебто записи телефонної розмови п’ятого президента України Петра Порошенка з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

За даними Деркача, ця розмова начебто відбулася 30 квітня 2015 року.

На записах чути, що люди з голосами, схожими на голоси Порошенка та Путіна, обговорюють Мінський процес, жартують та вітають з прийдешнім Міжнародним днем праці. На записі люди, зокрема, обговорювали економічні проблеми Донбасу і рейтинги.

Людина з голосом, схожим на Порошенка, запросила до Києва російського представника для підготовки порядку денного переговорів Мінського процесу разом із іншими представниками переговорів: Леонідом Кучмою, Русланом Демченком (радник Порошенко) та Хайді Грау (швейцарський дипломат). Цей же голос сказав, що «проєкт миротворців у наших західних партнерів великого ентузіазму не викликає».

На даний момент вже є реакція російської сторони. Зокрема, речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що не знає, що це за публікація розмов, передає ТАСС. Також він наголосив, що розмови очільників держави «відбуваються у закритому режимі».

«Тому я не знаю, як там могли зробити запис. Але я не знаю про, що ви говорите, ми незнайомі з цією публікацією»,

— додав Пєсков.

hromadske також звернулося до представників Петра Порошенка за коментарем. Поки що коментарі відсутні.

Нагадаємо, що Андрій Деркач не вперше публікує начебто розмови Порошенка з іншими політиками. У травні Деркач оприлюднив начебто записи телефонних розмов п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США, а нині претендентом на президентську посаду від Демократичної партії Джозефом Байденом.

Він стверджує, що записи він отримав від неназваних «журналістів-розслідувачів», які розповіли, що Порошенко сам записував свої розмови з Байденом.

Деркач передав ці записи в Офіс генпрокурора як начебто доказ «зовнішнього управління» Україною.

У Байдена ці записи назвали «діркою від бублика» від Росії, а в Порошенка — «спецоперацією п’ятої колони Кремля».

Через ці плівки Офіс генпрокурора порушив проти Порошенка справу про держзраду.

Нагадаємо, що Андрій Деркач не вперше публікує начебто розмови Порошенка з іншими політиками. У травні Деркач оприлюднив начебто записи телефонних розмов п’ятого президента України Петра Порошенка з колишнім віцепрезидентом США, а нині претендентом на президентську посаду від Демократичної партії Джозефом Байденом.

Він стверджує, що записи він отримав від неназваних «журналістів-розслідувачів», які розповіли, що Порошенко сам записував свої розмови з Байденом.

Деркач передав ці записи в Офіс генпрокурора як начебто доказ «зовнішнього управління» Україною.

У Байдена ці записи назвали «діркою від бублика» від Росії, а в Порошенка — «спецоперацією п’ятої колони Кремля».

Через ці плівки Офіс генпрокурора порушив проти Порошенка справу про держзраду.

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