Порошенку не обрали запобіжний захід: слідство завершено

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Сьогодні, 8 липня, слідство у справі проти 5-го президента Петра Порошенка завершило розслідування, хоча вночі 7 липня його продовжили на 3 місяці. Про це NNS повідомляє з посиланням на Дніпроград, який, в свою чергу, посилається на Іллю Новікова, адвоката Порошенка.

Як стало відомо NNS , спочатку суд продовжив до 10 жовтня терміни розслідування у справі про начебто незаконне призначення першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, де фігурує п'ятий президент і чинний депутат Петро Порошенко. Попередній термін розслідування мав закінчитися 10 липня, а прокурор просив дати слідству ще три місяці, протягом яких будуть проводитися додаткові допити та експертизи.

Згодом виявилося, що генеральна прокурорка Венедіктова підписала документ про завершення слідства.

Таким чином, обрати запобіжний захід Порошенку неможливо: досудове розслідування завершено.

Також один з представників захисту Петра Порошенка, відомий адвокат Ілля Новіков, повідомив, що сьогодні закрито одну з 24 справ проти Порошенка. Окрім цього, керівник слідчої групи Олег Корецький повідомив про тиск на нього.

Зазначимо, що сьогодні у Києві тривають мітинги на підтримку Петра Порошенка та проти політичних переслідувань. За інформацією 5 каналу, зібралося близько 10 тисяч людей.

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