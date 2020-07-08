Поїздка Порошенка на Мальдіви: експрикордоннику повідомлено про підозру

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Колишньому прикордоннику повідомили підозру за сприяння в незаконному переправленні колишнього президента Петра Порошенка через кордон у січні 2018 року, повідомив Офіс генерального прокурора, інформує Радіо Свобода, передає NNS.

Підозра колишньому прикордоннику оголошена за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

«Прикордонник у січні 2018 року надав незаконну вказівку підлеглим військовослужбовцям на незаконний пропуск через кордон України, всупереч існуючого порядку, поза пунктом пропуску, президента України та осіб, що його супроводжували, на відпочинок на Мальдіви»,

– заявили в прокуратурі.

Згідно з повідомленням, слідство перевіряє причетність військовослужбовця та інших осіб з числа керівництва Державної прикордонної служби України і Управління державної охорони України до переправлення через державний кордон колишніх високопосадовців без належної процедури паспортного та митного контролю.

Програма журналістських розслідувань «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») розповідала про таємну поїздку тодішнього президента Петра Порошенка на Мальдіви.

На початку серпня 2019 року ДБР оголосило про старт перевірки можливих фактів організації незаконного переправлення Порошенка через український державний кордон.

Справа стосується відпочинку Порошенка на Мальдівах у січні 2018 року.

Сам колишній президент переконує, що перетинав український кордон у відповідності до норм закону.