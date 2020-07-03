Бойовики обстріляли Авдіївку: зруйновано будинки

Завантажте мобільний додаток сайту

Збройні формування Російської Федерації продовжують обстріли цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, сьогодні, 3 липня, російські окупанти з міномету калібру 120 мм обстріляли приватний сектор у населеному пункті Авдіївка. Одна із мін влучила у дачний будинок, що розташований у садовому масиві «Лісова казка». Будівля загорілася і полум’я перекинулося на сусіднє помешкання. На щастя внаслідок злочинних дій російських найманців ніхто з мирних мешканців не постраждав.

«Відверто нехтуючи правилами ведення війни, ворог вкотре підтверджує свою окупаційну сутність та свідомо наражає на небезпеку цивільне населення»,

- повідомляють в штабі ООС.

Раніше ми повідомляли про те, що сьогодні від вогню окупантів загинула мирна мешканка на Донбасі