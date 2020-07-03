На Донбасі від ворожого вогню загинула мирна мешканка

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Сьогодні, 3 липня, від ворожого вогню загинула мирна мешканка на Донбасі. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Як стало відомо NNS, сьогодні, на світанку 3 липня, збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева мешканка 1940 року народження.

«Окупанти в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили, що вони прийшли на Донбас вбивати, грабувати і руйнувати, а життя цивільного населення для них нічого не вартує»,

- констатують в штабі ООС.

Згідно даних ранкового зведення з фронту, за минулу добу 2 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, використавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Для придушення вогневих засобів противника наші воїни оперативно застосували штатне озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня злочинна діяльність не залишиться безкарною.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вранці та під вечір агресор неодноразово відкривав вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах наших захисників неподалік Луганського. Також, противник активізував свої вогневі дії і поблизу Новоолександрівки, застосувавши при цьому станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Кам’янки ворог використав проти наших воїнів 82-х мм міномети, великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем, а по околицях Невельського – спочатку стрілецьку зброю, а згодом великокаліберні кулемети. Крім того, вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв і оборонців населеного пункту Водяне.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів. Стан здоров’я воїна задовільний.

Вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника. Після чого окупанти припинили свою активність. За даними розвідки, 2 липня наші оборонці поранили одного загарбника.

Від початку поточної доби збройні формування РФ уже сім разів порушили режим припинення вогню, зокрема й із озброєння забороненого Мінськими домовленостями.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог застосував артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти мм міномети та ручні протитанкові гранатомети по наших опорних пунктах на підступах до Новотошківського.

Також з мінометів калібру 120-мм окупанти декілька разів обстріляли українські оборонні укріплення біля Хутору Вільний і Південного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" агресор задіяв 120-ти та 82-х мм міномети і гранатомети на підступах до Авдіївки, а автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети неподалік Кам’янки. Ще один факт застосування зброї зафіксовано на Приазов’ї – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по опорних пунктах неподалік Водяного.

За поточну добу, за наявною інформацією, втрат серед українських захисників немає.

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