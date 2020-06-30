В МИД Украины обеспокоены возможным вторжением российских войск

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В МИД Украины заявили о возможности перехода учений Вооруженных сил России "Кавказ-2020" в военное наступление на Украину. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает NNS со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мнение о возможности военного наступления разделяет значительное количество военных экспертов и аналитиков. В НАТО также понимают, насколько реальным является использование военного потенциала России против Украины, причем его активизация возможна как раз в ближайшей перспективе. Поэтому нам надо ментально быть готовыми к тому, что Россия не остановится перед использованием вооруженных сил для достижения своих политических или экономических целей",

- заявил замглавы МИД Украины.

По его словам, во-первых наблюдается рост военных мощностей на восточной границе Украины, а во-вторых - значительное усиление военных группировок российских войск в Крыму.

"Любые учения могут достаточно быстро перейти в активную фазу боевых действий, поэтому риск однозначно растет, и, конечно, военные это видят. Недавно было заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны, военные четко понимают угрозы от таких акций",

- пояснил он.

Заместитель министра указал, что причинами этого могут быть как внутренняя нестабильность России в связи с голосованием о внесении изменений в Конституцию РФ и недовольством результатами, так и, например, вопрос с поставками воды в Крым.

"Этот вопрос для нас принципиальный, мы приняли решение - вода не может подаваться в Крым до его деоккупации. Поэтому это может быть также одной из причин, почему россияне могут прибегнуть к активным боевым действиям, в том числе на линии фронта между украинскими и российскими войсками",

- заявил заместитель министра.

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