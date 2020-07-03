Суд відмовив "Партії Шарія" в трьох мільйонах держфінансування

Завантажте мобільний додаток сайту

Окружний адмінсуд Києва відмовив "Партії Шарія" у виділенні їй 3 млн 223 тисяч гривень державного фінансування. Про це повідомляє Страна, передає zpost.me, інформує NNS.

На ці гроші партія, що набрала на літніх парламентських виборах 2,23% голосів, претендувала в рамках діючого на той момент законодавства. Тоді політсила, яка набрала на виборах два і більше відсотка мала право на бюджетні асигнування.

Правда, в жовтні парламент скасував цю норму, підвищивши бар'єр для держфінансування до 5%. Тобто на гроші від держави могли претендувати тільки ті партії, що пройшли у Раду.

Ці зміни приймалися в рамках реформи Національного агентства по боротьбі з корупцією, яке і розподіляє гроші на партії (стверджувалося, що кошти, витрачені на непарламентські політичні сили витрачаються в непрозорому режимі).

У той же час, держфінансування партій, що не потрапили в парламент, скасували вже після виборів, а не до. Тому "Партія Шарія" подала в суд на агентство.

Суд прийняв справу до розгляду 19 травня, а вже 1 липня відмовив в задоволенні позову. Посилаючись на те, що позивач не довів протиправної діяльності відповідача.

Раніше ми писали: Шарія викликали на допит у Державну фіскальну службу