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Проросійського блогера Анатолія Шарія викликали на допит у Державну фіскальну службу у якості свідка, передає espreso.tv, інформує NNS.

Шарія просять з'явитися в ДФС в Києві як свідка у недавно відкритому кримінальному провадженні.

Про це йдеться у повістці на сайті відомства.

"Шарій Анатолій Анатолійович, Вам необхідно прибути 03.07.2020 о 10.00 год. до старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління Державної фіскальної служби Матвієнка Андрія Павловича для участі у допиті в якості свідка у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України", - зазначено в повідомленні.

Справа відкрита за частиною 2 статті 209 — відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом. Інших подробиць справи і того, яким чином Шарій може бути свідком в такому провадженні, у відомстві не надали.

У свою чергу, у своєму Telegram Шарій написав, що "безпредельщік з Банкової пішов у рознос". Як обґрунтування виклику він назвав донос в інтернеті і припустив розшук. Про це пише censor.net.

Нагадаємо, Анатолій Шарій ще за часів президентства Януковича отримав статус біженця в Литві і відтоді проживає на території Євросоюзу. Останнім часом, він неодноразово підкреслював, що не збирається повертатися в Україну.

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